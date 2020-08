Giulia Calcaterra ha replicato dopo le accuse per il video del suo tutto da un'altezza di ben 13 metri.

Una 27enne a Nuoro è finita in ospedale dopo essersi tuffata a Cala Goloritzé nel comune di Baunei. Dallo stesso posto si era tuffata a giugno l’ex velina Giulia Calcaterra, e aveva postato il video sui social. Il sindaco di Baunei ha lanciato un appello per evitare che qualcuno si lanci ancora dalla pericolosa scogliera.

Giulia Calcaterra: il tuffo di 13 metri

Uno dei posti più belli della Sardegna senza dubbio è Ogliastra, dove si trova il comune di Baunei e la meravigliosa Cala Goloritzé. Qui molti avventori sono soliti tuffarsi da un’altezza di ben 13 metri dalla scogliera a picco sul mare. Purtroppo però, una tale altezza può rivelarsi pericolosa: dopo che una ragazza di Nuoro è finita in ospedale, il sindaco di Baunei (Salvatore Corrias) ha intensificato i controlli nella zona e ha lanciato un appello: “Emulate la prudenza, non l’incoscienza”, ha affermato.





Nello stesso posto a giugno l’ex velina Giulia Calcaterra si era tuffata da un’altezza di 13 metri e aveva postato il video mozzafiato sui social (dove ovviamente aveva raggiunto migliaia di visualizzazioni). “La sardegna non delude mai”, aveva scritto l’ex velina facendo il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S ℰ L V Λ T I C Λ 🕊 (@giuliacalcaterra) in data: 13 Giu 2020 alle ore 6:20 PDT

L’ex velina, da sempre appassionata di viaggi e di esperienze estreme, ha replicato al video finito sotto accusa affermando: “Il mio nome deve essere usato per capo espiatorio per giustificare l’idiozia e l’incoscienza dei giovani egocentrici? Adesso basta!”.