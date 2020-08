In occasione del suo 22° compleanno, Giulia Molino si è lasciata andare a un profondo ragionamento sui social

Giulia Molino è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. In concomitanza alla sua carriera da cantante, ha però deciso di mettersi anche al servizio di una causa importante, ossia quella di sensibilizzare i fan sul problema dell’anoressia, che ha vissuto in prima persona.

Giulia ha infatti passato anni difficili durante il periodo buio di questo tremendo disturbo alimentare, fino a che non ne è uscita più forte che mai.

Giulia Molino si lascia andare online

Proprio in occasione del suo recente compleanno, la giovane artista è tornata a ricordare come le sue emozioni siano rinate, ringraziando tutti per gli auguri ricevuti. Parlando quindi delle sue esperienze, Giulia Molino si è lasciata andare a uno sfogo dove ha sottolineato che nel giro di poco tempo sono cambiate tante cose, riferendosi nello specifico alle persone che restano, ma anche a chi decide di andarsene via.

Quello della Molino era forse solo un pensiero ad alta voce, ma il riferimento a chi è sparito lascia supporre un importante cambiamento nella sua vita privata. La cantante parla infatti di persone che non ci sono più, ma soprattutto del fatto che non bisogna mai rinunciare all’amore, nonostante e a prescindere da tutto.