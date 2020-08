Il principe Harry e Meghan Markle hanno adottato un cane nel 2018 e hanno deciso di svelare il suo nome.

Il principe Harry e Meghan Markle, che hanno dei problemi economici, hanno finalmente svelato il nome del loro cane. I Duchi di Sussex hanno deciso di adottare questo Labrador nel 2018, pochissimo tempo dopo il loro matrimonio. Un cane che non hanno scelto in un allevamento, come si potrebbe immaginare, ma che sono andati a prendere in canile.

Il duca e la duchessa sono molto sensibili e sanno che ci sono molti cani che hanno bisogno di essere salvati. Il loro meraviglioso gesto, però, era parte di un grande mistero. Nessuno sapeva il nome di questo cane.

Il cane di Harry e Meghan Markle

In questi anni il nome di questo cucciolo adottato dai Duchi di Sussex è rimasto sconosciuto. Il settimanale americano People ha fatto sapere che nel nuovo libro che parla della vita del principe Harry e di Meghan Markle, che hanno un nuovo lavoro, è stato rivelato il nome del Labrador.

Il cane si chiama Pula. Nel libro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” si scopre l’origine di questo nome così particolare ma anche così bello e adatto al cucciolo del Duca e della Duchessa.

Pula è la moneta del Botswana, Paese a cui il principe Harry è molto legato. In questo luogo la coppia ha fatto il primo viaggio insieme, a solo un mese di distanza dal primo appuntamento. In questo luogo i due si sono innamorati davvero e il principe ha capito che avrebbe voluto spendere il resto della sua vita con l’attrice americana. Quella è stata un’esperienza così intensa che ha ispirato il nome del cane scelgo dalla coppia.

Meghan, inoltre, per il compleanno di Harry ha provato a ricreare quella stessa atmosfera nel giardino di casa.