Lorenzo Amoruso ha precisato la sua verità in merito al presunto bacio di Pietro Delle Piane alla single Beatrice di Temptation Island

Il famigerato bacio fra Pietro Delle Piane e la single Beatrice è davvero avvenuto in quel di Temptation Island? Come ben sappiamo, l’ex fidanzato di Antonella Elia ha confessato di aver avuto un certo feeling con la tentatrice, lasciando attoniti i telespettatori oltreché la showgirl piemontese.

Chi tuttavia è rimasto ancor più sconcertato è stato Lorenzo Amoruso, il saggio del villaggio dei fidanzati, che ha cercato in ogni modo di non far precipitare la situazione.

Se Pietro ha ripetutamente smentito quel bacio, ora tuttavia appaiono più chiare le dinamiche della serata d’intimità con Beatrice. Proprio quella presunta effusione ha infatti portato alla rottura della coppia, anche se i diretti interessati hanno lasciato intendere la possibilità di tornare insieme.

L’ex calciatore barese ha dunque spiegato in una recente intervista che Pietro gli aveva mostrato una zona buia dove non c’erano telecamere. In quel posto sarebbe dunque avvenuto il bacio, immortalato solo dall’audio dei microfoni dei protagonisti.





Lorenzo Amoruso pensa ad ogni modo che quel bacio non ci sia stato. Forse Pietro ha creato il tutto solo per far ingelosire Antonella. Ha inoltre raccontato che quella sera l’attore cosentino era tranquillo e rilassato come mai prima.

Non era quindi agitato per un gesto che avrebbe potuto sicuramente compromettere il rapporto con la nota compagna.