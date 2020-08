Fine dell'amore per Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro Viani: i due sono partiti per le vacanze separatamente.

Il lock down è stato fatale per la coppia formata da Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro Viani? La coppia ha smesso di farsi vedere insieme sui social e a quanto risulta dalle foto delle vacanze i due avrebbero scelto mete diverse.

Maddalena Corvaglia e il fidanzato si sono lasciati?

A quanto pare un’altra coppia sarebbe naufragata durante l’estate 2020. Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro (di cui l’ex velina si era detta fortemente innamorata e che aveva presentato anche a sua figlia, Jamie) non si mostrano più insieme sui social, e lei sarebbe partita per la Sardegna senza di lui. Le voci di una crisi si sono fatte sempre più insistenti durante il lock down, e a quanto pare non sarebbe rientrata: il fidanzato dell’ex velina è sparito dal radar dei social e per il momento lei non ha smentito la notizia della rottura.





Maddalena Corvaglia è stata sposata dal 2011 al 2017 con Steve Burns, e la testimone di nozze era stata la sua storica collega Elisabetta Canalis. Anche l’amicizia tra le due sarebbe irrimediabilmente naufragata: mentre prima erano solite mostrarsi insieme sui social, da circa un anno hanno chiuso ogni contatto.

Nessuna delle due ha spiegato i motivi dietro la presunta lite, ma sembra che entrambe abbiano chiesto che non gli venissero rivolte domande in merito. Entrambe si sono trasferite a Los Angeles, dove avevano aperto insieme una palestra (oggi chiusa) ed erano state entrambi testimoni ai loro rispettivi matrimoni. Una delle due rivelerà mai la verità dietro l’accaduto?