Manila Nazzaro si dice felice dell'esperienza a Temptation Island: per questo ha voluto rivolgere il proprio sentito ringraziamento a Maria De Filippi

Dopo Temptation Island, Manila Nazzaro ha sentito la necessità di ringraziare l’ideatrice del programma, ovverosia la signora di Canale 5 Maria De Filippi. Per l’ex Miss Italia e il compagno Lorenzo Amoruso quella dell’isola delle tentazioni è stata difatti un’esperienza più che positiva.

Dopo il confronto al falò finale, sotto gli occhi di Filippo Bisciglia, la coppia ha sviscerato tutte le proprie problematiche, capendo di volerle superare per continuare il loro futuro insieme.

Dal canto suo Manila è riuscita a essere sempre sé stessa, ammettendo le cose che non andavano e cercando di risolverle con positività e concretezza.

“Noi donne non dobbiamo imbarazzarci per le nostre fragilità. Quando dicevo di voler continuare a lavorare, qualche maschietto mi ha un po’ attaccata… Secondo alcuni, l’uomo ha più diritto della donna di realizzarsi”.

Manila riconoscente a Maria De Filippi

Prima di entrare a Temptation Island, Maria De Filippi aveva mostrato delle riserve sulla coppia, pesando che i loro problemi fossero legati solo alla gelosia dell’ex bomber barese. Tuttavia Queen Mary ha sempre ma ha sempre creduto in loro loro, per questo la Nazzato si è sentita quasi in dovere di ringraziarla con tutto il cuore: “Dobbiamo ringraziare Maria, che ha subito creduto nella normalità del nostro amore.

E anche Temptation, perché ci ha dato quella bella scossa che ci serviva”.