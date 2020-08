Pago e Serena Enardu si sono incontrati. Per il momento è escluso il ritorno di fiamma.

Nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai finito da alcuni mesi, Serena Enardu e Pago continuano a catalizzare l’attenzione del gossip. Qualche settimana fa, tutti i siti web avevano lanciato la notizia di un loro possibile incontro, dopo la pesante lite di aprile che li aveva allontanati.

Sia Pago che Serena, però, hanno voluto immediatamente mettere a tacere ogni possibile pettegolezzo, chiudendo, di fatti, ad un ritorno di fiamma. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, però, ha ripreso l’argomento e ha raccontato ulteriori dettagli dell’incontro. Il cantante e l’influencer si sono incontrati a Cagliari, in Sardegna. Hanno consumato un pranzo veloce. Non ci sono stati, almeno per il momento, segnali di un ritorno sentimentale. Nonostante tutto, i fan della coppia ancora ci sperano e mantengono viva la speranza di un lieto fine per questa tormentata storia.





Nuovi progetti per Pago

Chiudere una relazione così lunga come quella che hanno avuto, non sarà stato di certo semplice ne per Pago ne per la Enardu. La vita però va avanti. Entrambi gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, infatti, hanno cercato di voltare pagina.

Il cantautore, in particolare, il prossimo settembre è pronto a tornare in televisione. Come ha anticipato Carlo Conti sul suo profilo Instagram, infatti, Pacifico sarà uno dei dieci protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale show, insieme a Carmen Russo e Luca Word, tra i più famosi. Serena, invece, si sta godendo dei giorni di relax nella sua terra insieme al figlio Tommaso.