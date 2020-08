Paolo Ciavarro ha incontrato la figlia di Clizia Incorvaia. “L’ho presentato come un amico”, ha detto lei.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono una delle coppie più amate e apprezzate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo che Paolo è uscito dalla casa più famosa d’Italia, i due sono diventati davvero inseparabili. Come hanno dichiarato al settimanale Chi, infatti, non riescono a stare lontani per più di quattro giorni.

Insomma, l’amore tra il figlio di Eleonora Giorgi e la bella influencer siciliana sembra proseguire a gonfie vele. Con la loro storia d’amore, Paolo e Clizia, stanno facendo sognare i tanti fan che li seguono assiduamente sui social. Addirittura, c’è chi sogna i fiori d’arancio. Clizia, bisogna ricordare, viene da una situazione abbastanza delicata. “Certo che c’è il desiderio del per sempre. Chi di noi non vuole la fiaba. Nessuno può firmare un contratto per l’eternità”, ha dichiarato l’ex moglie di Francesco Sarcina.

La Incorvaia, dunque, sembra far davvero sul serio, tanto che ha già fatto conoscere il suo fidanzato alla figlia Nina.





L’incontro tra Paolo Ciavarro e Nina

Nonostante l’amore e la passione, Clizia vuole tutelare la sua bambina e preferisce andare con cautela.

Come lei stessa ha dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini, l’incontro tra Nina e Paolo è avvenuto alla presenza di amici. Il motivo è semplice: non vuole confonderla. “La priorità per noi è quella di rispettare i suoi tempi”. Della stessa opinione è anche Ciavarro. Intanto, i due innamorati si stanno godendo dei giorni di vacanza, girando le meraviglie dell’Italia, prima del ritorno alla vita normale. A partire dal prossimo settembre, infatti, Paolo tornerà alla conduzione di Forum con Barbara Palombelli.