Nel corso di "Io e Te" Pierluigi Diaco ha rivelato di essere stato vittima della depressione e di esserne guarito affidandosi a degli specialisti

Successo rinnovato per Io e Te, programma del primo pomeriggio condotto da Pierluigi Diaco su Rai Uno, insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Nel corso della più recente puntata andata in onda, il delicato presentatore ha fatto un’inattesa rivelazione, precisando di aver avuto un grave problema di salute.

Ho sofferto di un male interiore, la depressione… Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell’anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati.

Pierluigi Diaco si apre alle confessioni

Così ha dunque precisato il giornalista 43enne romano, che si trova per il secondo anno consecutivo al timone della trasmissione di emotainment del palinsesto estivo della rete ammiraglia della tv di Stato.

Il conduttore e autore televisivo è stato ultimamente criticato per una serie di episodi. In un’occasione aveva avuto da ridire con Corinne Clery, mentre in un’altra aveva ripreso un cameraman che gli era passato davanti.