Adinolfi su Francesca Pascale e Paola Turci: ‘Povero Silvio’

Mario Adinolfi ha deciso di parlare del bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci.

Lo scoop del momento riguarda sicuramente il bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci, che è stato commentato anche da Mario Adinolfi. Il leader del Popolo della Famiglia, ha voluto scatenare una polemica mirata, dopo l’uscita delle foto che immortalano questo bacio a bordo di uno yacht.

Due amiche speciali paparazzate durante una vacanza, in atteggiamenti sicuramente molto più intimi di quanto ci si aspetta da due amiche. Le due al momento sono rimaste in silenzio. Non possiamo dire lo stesso per Mario Adinolfi.

Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga! pic.twitter.com/bNjl5FjIge — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) August 5, 2020

Mario Adinolfi commenta il bacio

Un tweet dai toni davvero molto duri, quasi inaccettabili, quello di Mario Adinolfi, che si è sentito in dovere di dire la sua sul bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Il leader del Popolo della Famiglia ha risposto con una foto di Francesca Pascale, Silvio Berlusconi e Vladimir Luxuria scattata durante una cena a Roma. “Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto.

Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga!” ha scritto Adinolfi.





Parole molto dure, che non sono passate inosservate. Probabilmente un messaggio del genere potrebbe attirare la risposta diretta di Francesca Pascale, che è stata presa in causa per attaccare Silvio Berlusconi.

La donna è stata con lui per molti anni, ma a quanto pare adesso il suo interesse è cambiato. Questo bacio è stato un vero e proprio scoop, ma ha scatenato una forte polemica.