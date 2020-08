L'indizio su Instagram fa pensare che Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Un indizio su Instagram sta letteralmente facendo impazzire i fan della trasmissione. Il suo è senza dubbio uno dei nomi più gettonati per il prossimo trono, ma nessuno sa ancora se Maria De Filippi ha già scelto lui o se al momento ci sono dei personaggi più probabili.

La conduttrice è sembrata molto interessata a lui quando Giulia Quattrociocche non lo ha scelto, preferendo Daniele Schiavon. A quell’epoca non c’è stata, però, una proposta ufficiale.

Alessandro Basciano nuovo tronista

Si è parlato molto di Alessandro Basciano per il suo ruolo da tentatore a Temptation Island e per la sua presunta relazione con Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy.

I due si sono molto legati all’interno del villaggio, tanto che i telespettatori hanno pensato che lei decidesse di uscire insieme a lui. Il loro rapporto, però, si è fermato lì e probabilmente la scintilla non è mai scattata. Ora per Alessandro Basciano si aprono nuove porte e tra i suoi progetti potrebbe esserci anche Uomini e Donne.

Su Instagram una fan gli ha chiesto se è fidanzato e lui ha risposto di no, ma ha anche aggiunto “prima o poi arriverà l’amore anche per me“. Questa frase per molti è stato un chiaro indizio del fatto che è pronto a tentare di trovare l’anima gemella a Uomini e Donne. Alessandro Basciano potrebbe già sapere qualcosa sulla sua nuova avventura televisiva, ma non è ancora detto che questa sia la verità.

Per il momento lui non ha confermato o smentito, ma il suo percorso come corteggiatore è stato molto intenso, per cui viene spontaneo pensare che c’è ancora posto per lui in trasmissione.