Benedetta Mazza esce allo scoperto e presenta la sua nuova fiamma

Benedetta Mazza è più innamorata che mai: la modella si è fidanzata con l'ex fidanzato di una famosa cantante.

A sorpresa l’ex gieffina Benedetta Mazza ha presentato ai fan la sua nuova fiamma: si tratta di un volto già noto ai fan dei social per esser stato fidanzato con una famosissima cantante.

Benedetta Mazza: la nuova fiamma

Benedetta Mazza ha ritrovato l’amore: la modella è fidanzata con Omar Hassan, e a rivelarlo è stata lei stessa con uno scatto postato via social.

Hassan è stato legato alla cantante Nina Zilli, ma la storia è giunta al termine all’inizio del 2020. Benedetta Mazza ha fatto parlare di sé durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3 per una particolare vicinanza al modello Stefano Sala (con cui però non ci sarebbe stato nulla più di una semplice amicizia).





Nel periodo in cui Omar si è separato da Nina Zilli, Benedetta era stata pizzicata in compagnia di un musicista, ma la storia si è conclusa in un nulla di fatto. Oggi lei e Hassan sembrano essere più innamorati che mai e i due si starebbero godendo le vacanze estive sul lago di Orta.

All’epoca della sua partecipazione al GF Benedetta Mazza era stata la causa di una crisi tra Stefano Sala e la modella Dasha Dereviankina, oggi madre del suo primo figlio. Non è chiaro se i due si siano più rivisti dopo la fine del programma, e all’epoca la modella si limita solamente a dire: “Tra noi era nato un rapporto speciale: oltre al potenziale amoroso, c’erano basi solide per l’amicizia, almeno da parte mia.

Nella vita si fanno scelte. Oggi credo che sia stato giusto così per tanti motivi. Ognuno ha avuto ciò che merita”.