Le riprese di Elite 4 sono state sospese momentaneamente, dopo solo 24 ore dall’inizio. Il sito spagnolo Formula Tv ha dato la notizia che nel cast della serie un attore è stato trovato positivo al Coronavirus. Il sito ha deciso di chiedere direttamente a Netflix, che ha dato la conferma di questa notizia.

Una stagione già priva di alcuni dei personaggi più amati, come Carla e Lucrecia, che sembra già essere iniziata con grandi ostacoli. Le riprese erano appena iniziate, ma ora sono state bloccate fino a data da destinarsi.

Lunedì 3 agosto gli attori del cast di Elite 4 e tutti gli addetti al lavoro erano tornati sul set per iniziare le riprese. Il giorno seguente, ovvero il 4 agosto, le registrazioni sono state immediatamente bloccate.

Uno degli attori del cast, infatti, dopo aver effettuato i tamponi, è risultato positivo. Al momento non si conosce l’identità di questo attore, ma Netflix ha già attivato tutte le rigide misure di sicurezza sul set e su tutti gli altri che sono attualmente aperti, per tutelare la salute di tutti coloro che stanno lavorando. Nel caso di Elite sta seguendo con più attenzione quanto sta accadendo e per il momento non si sa quando inizieranno le riprese.





Tutti coloro che fanno parte del set di Elite 4 dovranno effettuare nuovi test e, a seconda dell’esito, si capirà sicuramente quando potranno tornare al lavoro. Una notizia che tocca soprattutto i fan della serie, che non vedevano l’ora che iniziassero le riprese.

Per il momento gli attori e gli addetti ai lavori devono essere tenuti sotto controllo e quando l’allarme sarà rientrato sicuramente tutti torneranno sul set. Per il momento le riprese sono sospese e bisognerà attendere un nuovo ordine.