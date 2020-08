La grande passione di Gianluca Vacchi per le auto di lusso.

Gianluca Vacchi, che sta per diventare papà, ha una passione incredibile per le auto di lusso, oltre ad un patrimonio stimato che pare superi i sei zeri e un profilo social con più di 16 milioni di follower. L’imprenditore sta avendo sempre più successo sui social network, dove mostra quotidianamente numerosi dettagli della sua vita di lusso.

Anche le sue passioni sono decisamente poco economiche, visto che se le può permettere e, secondo quanto riportato da Motori Magazine, ville, barche e macchine di lusso fanno parte del suo patrimonio.

Visualizza questo post su Instagram What is your favorite CAR ⁉️ 🚘 #gvlifestyle Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 5 Giu 2019 alle ore 10:55 PDT

Le auto di lusso di Gianluca Vacchi

La passione per le auto di lusso di Gianluca Vacchi, che ha svelato il sesso del bambino, è davvero incontenibile.

Nella sua vita, per esempio, non possono mancare le Rolls Royce, con cui è spesso stato visto per strada o con cui si fa immortalare per condividere gli scatti sui social network. Il costo di un modello come quello arriva fino al mezzo milione di euro, ma sembra che lui sia così innamorato di queste auto da decidere di acquistare anche la versione decappottabile, con interni personalizzati.

Su alcune delle auto che ha acquistato ha fatto incidere le sue iniziali sulla carrozzeria, ma questo è solo uno dei dettagli originali che usa per personalizzare le sue macchine. Tra le sue auto ci sono anche delle Lamborghini, delle Ferrari e delle McLaren. Il suo profilo Instagram è davvero pieno di foto con le sue automobili ed è uno dei motivi per cui ha così tanti follower. Una vera e propria collezione, che non comprende solo auto di lusso ma anche diverse moto, in particolare le Harley Davidson.