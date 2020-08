Da uno scatto pubblicato sui social, pare che Ginevra Pisani si sia fidanzata.

Ginevra Pisani, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“ è apparsa su Instagram insieme a una mano del tutto misteriosa. La foto fa pensare che la ragazza, dopo la fine della sua relazione con il tronista Claudio D’Angelo, abbia voluto voltare pagina e si sia fidanzata con un altro.

Ginevra Pisani fidanzata?

Ginevra sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in una spiaggia pugliese, godendosi le acque cristalline del Salento. Non è da sola, però. Uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram la ritrae mentre cammina in mare tenuta da una mano misteriosa.

E potrebbe essere la mano del suo fidanzato, anche perché nella didascalia ci sono dei versi di una canzone e degli hashtag: “#vieniconme” e “#tu”. Tutto ciò fa pensare a un nuovo fidanzato per la bellissima Ginevra Pisani, sebbene la notizia non sia stata ancora confermata dalla ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Per il momento si può soltanto proseguire per ipotesi, senza dar nulla per certo.





Dubbi e indizi

L’uomo misterioso potrebbe essere anche il fratello di Ginevra. Tra le Stories, la ragazza ha, infatti, postato un breve video insieme a suo fratello, per cui è possibile che sia sua quella mano misteriosa. Magari la Pisani si è fatta aiutare dal fratello per realizzare delle foto romantiche esclusivamente per Instagram.

Quale sarà la verità? C’è il fratello di Ginevra nella foto con lei oppure un nuovo fidanzato? I fan devono attendere ulteriori indizi prima di affermare con certezza che la Pisani ha ritrovato l’amore dopo Claudio D’Angelo.