Le parole di Giulia De Lellis sulla presunta crisi con Andrea Damante. L'influencer ha spiegato cosa sta accadendo, senza entrare nei dettagli.

Giulia De Lellis ha deciso di parlare della presunta crisi con Andrea Damante e per molti le sue parole sono una conferma. Dopo la smentita di Damante, che ha definito queste voci “cavolate”, anche la De Lellis ha deciso di parlare con i suoi follower di quello che sta accadendo.

La sua versione, però, risulta un po’ diversa. I due hanno smesso di farsi vedere insieme sui social network, ma a quanto pare questo è dovuto semplicemente alla distanza fisica. L’influencer ha, però, confermato che non è un bel periodo per loro.

La crisi tra Giulia De Lellis e Damante

Giulia De Lellis ha deciso di parlare con i suoi follower della presunta crisi con Andrea Damante. “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose.

Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere” ha spiegato l’influencer, dando conferma che qualcosa non sta andando bene nella loro relazione. Come mai Giulia e Andrea sono tristi? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i loro fan.

Giulia De Lellis ha cercato anche di tranquillizzare i fan, spiegando che la Playstation e i vestiti di Andrea sono ancora in casa sua e che non devono credere a tutto quello che sentono, ma aspettare che sia lei a parlarne. Per il momento la De Lellis non ha voluto raccontare di più, ma ha assicurato che appena se la sentirà darà qualche altro dettaglio. In fondo, l’influencer ha sempre condiviso la sua vita privata con i follower, per cui sicuramente spiegherà meglio cosa sta accadendo tra lei e Andrea, quando sarà il momento giusto.