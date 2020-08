L'ex Letterina Michela Coppa si è mostrata più sensuale che mai su Instagram, regalando scatti inediti in posizioni yoga molto particolari

Probabilmente Michela Coppa non è mai stata così sensuale come nei suoi ultimi post comparsi sui social. In barca al largo dello spettacolare Arcipelago de La Maddalena in Sardegna, pare essersi fatta contagiare dalla voglia di sedurre online, proponendo uno scatto a dir poco da urlo.

“Inversione al tramonto”, ha di fatto scritto l’ex Letterina di Passaparola a corredo dello scatto dove appare in bikini e a testa in giù, in perfetto equilibrio sulla testa e sulle mani.

La showgirl ha così regalato ai fan uno spettacolo imperdibile, con un lato B praticamente perfetto.

Lo yoga è del resto la sua passione, visto che proprio social Michela Coppa insegna ai suoi ammiratori come tenersi in forma con questa disciplina. Questa volta, ad ogni modo, sembra aver superato sé stessa, soprattutto per la stoccata di sensualità che hanno regalato le sue foto.