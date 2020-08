Michelle Obama si è confessata a cuore aperto: dalla depressione ai soprusi che non riuscirebbe a sopportare.

L’ex First Lady Michelle Obama ha confessato per la prima volta che sarebbe affetta da una lieve forma di depressione. La moglie di Barack Obama ha specificato anche che a provocarle questo stato di depressione sarebbero dei fatti ben precisi.

Michelle Obama: la confessione sulla depressione

Michelle Obama è considerata da moltissime donne un modello, e l’ex First Lady ha saputo distinguersi per l’impegno nella filantropia e nelle cause umanitarie diventando una delle donne più famose e seguite del mondo. Di recente nel suo podcast personale ha confessato di soffrire di una lieve forma di depressione che le impedirebbe di dormire la notte. Michelle Obama ha specificato che non sarebbe stata la pandemia a provocarle questo stato, bensì i soprusi che vengono continuamente perpetrati contro la comunità afroamericana negli Stati Uniti:



“Non è stata solo la quarantena dovuta alla pandemia ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione, la sua ipocrisia… È scoraggiante, demoralizzante”, ha affermato. Chiaramente l’ex First Lady ha anche fatto riferimento al caso dell’omicidio di George Floyd, l’uomo ucciso dalle forze dell’ordine lo scorso maggio e la cui uccisione ha scatenato sommosse e manifestazioni in tutto il mondo. Il video scandalo circolato online e che mostrava le immagini cruente della morte di Floyd hanno fatto il giro del mondo, e in tanti (anche in Italia) hanno manifestato contro il razzismo e le disuguaglianze: tra questi anche l’influencer Chiara Ferragni con suo marito Fedez, ed Elisabetta Canalis, che aveva preso parte alle proteste negli Stati Uniti.