Rita Ora ha letteralmente mandato in visibilio i fan con uno scatto in bikini che ha messo in evidenza le sue curve stratosferiche

Senza dubbio una delle giovani artiste più apprezzate del momento, Rita Ora vanta due dischi all’attivo oltre a diverse importanti collaborazioni con alcuni tra i nomi più altisonanti del panorama musicale. La cantante è dunque un personaggio davvero molto amato, che ha saputo conquistare stima e affetto nel giro di pochi anni.

Inoltre è stata giudice in alcuni noti programmi musicali, come X Factor, The Voice Uk e America’s Next Top Model.

Oltre che altamente ammirata per il suo talento artistico e professionale, Rita Ora è anche notevolmente stimata per la sua indiscutibile bellezza.

Molto attiva sui social, di recente ha per esempio pubblicato su Instagram alcuni scatti dal tenore davvero bollente. Uno di essi la vede per la precisione con un micro bikini dorato, che ha letteralmente mandato in delirio i suoi numerosissimi fan. Mettendo in evidenza il fisico da urlo e le curve esplosive, la cantante ha così raccolto una valanga di apprezzamenti e commenti entusiasti.