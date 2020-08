La vita di Rosanna Lambertucci è stata segnata da innumerevoli eventi tragici, uno su tutti la scomparsa di una figlia.

Rosanna Lambertucci ha avuto una vita difficile e colma di dolore: a rivelarlo è stata la stessa conduttrice, che ha confessato di aver subito 5 aborti e di aver perso una figlia a pochi giorni dalla sua nascita.

Rosanna Lambertucci: il dramma

Una vita difficile e dolorosa quella della conduttrice Rosanna Lambertucci, che nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco ha rivelato come, dopo un matrimonio a 19 anni, avrebbe avuto 5 aborti e infine avrebbe perso sua figlia, Elisa, pochi giorni dopo la sua nascita. “Dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo pochi giorni”, ha confessato. Il dramma della scomparsa di sua figlia ha segnato per sempre Rosanna Lambertucci e suo marito, ma fortunatamente la vita ha serbato alla coppia anche dei momenti meravigliosi: la conduttrice è riuscita ad avere un’altra figlia, Angelica, che oggi l’ha resa nonna dei suoi adorati nipotini.





Rosanna Lambertucci ha deciso di dedicare tutta la sua vita al benessere e alla salute, specie dopo che la sua vita è stata segnata da tanti eventi tragici (la conduttrice ha anche perso suo padre in un incidente stradale, quando lui aveva soltanto 46 anni).

Nel 2014 è rimasta vedova di Alberto Amodei, padre di sua figlia Angelica. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin la Lambertucci aveva confessato che suo marito non le avrebbe detto dove aveva sepolto Elisa, la figlia scomparsa a pochi giorni dalla nascita, per non farla soffrire ulteriormente: “Mio marito ha fatto il funerale da solo, perché io ero in ospedale e non mi ha detto dove l’aveva fatta seppellire, per non farmi soffrire.

L’ho scoperto anni dopo”, ha dichiarato.