Sarah Altobello torna a provocare i fan dei social: questa volta l'ex naufraga ha deciso di non indossare il reggiseno.

Sarah Altobello, ex protagonista dell’Isola dei Famosi nota per la sua somiglianza con la moglie del presidente Americano Donald Trump, Melania, ha sedotto i fan dei social con degli scatti a dir poco provocanti e senza reggiseno.

Sarah Altobello senza reggiseno

Ancora una volta Sarah Altobello ha fatto il pieno di like: la bella pugliese dal fisico tutte curve ha postato alcuni scatti con un costume striminzito, e senza reggiseno. I fan di Instagram hanno riempito le sue foto di commenti e lodi per il suo corpo statuario.

Originaria di Modugno, in Puglia, Sarah Altobello si è sempre definita single (e sembra anche che abbia affermato di esser stata sedotta e abbandonata più volte). Sicuramente la più discussa tra le sue liaison è stata quella col manager Tony Toscano, a cui Sarah ha chiesto in diretta tv di sposarla: “Ti faccio un appello Tony, visto che ne hanno parlato tutti, ci siamo amati e ci siamo fatti guerra, se vuoi concubire con me mi devi sposare, mi devi mettere l’anello al dito! La mia è una scelta ponderata, c’è tanto marasma e prendere in giro della donna, io in Tony ritrovo un uomo di altri tempi che può soddisfare assolutamente alle mie esigenze “, aveva affermato.





Nel 2019 ha preso parte all’Isola dei Famosi, dove ha stretto amicizia con Jeremias Rodriguez e Giovanni Ciacci. Sui social l’ex naufraga si diverte a provocare i fan con gli scatti provocanti i déshabillé e le sue curve vertiginose e in tanti le hanno anche chiesto il numero per un appuntamento, ma lei per ora ha sempre preferito rifiutare.