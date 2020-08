Le date di inizio ufficiali di Temptation Island e degli altri programmi Mediaset.

La nuova edizione di Temptation Island è pronta a partire a settembre, condotta da Alessia Marcuzzi, ma sono state rese note le date di inizio degli altri programmi della nuova stagione televisiva Mediaset. Publitalia ha comunicato tutte le date e ha fatto felici i telespettatori più fedeli, che non vedono l’ora che sia settembre.

Tutto inizierà da Temptation Island, a cui probabilmente parteciperanno coppie vip e nip insieme, per una nuova edizione mista.

Le date di inizio Mediaset

L’edizione mista di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi, inizierà mercoledì 9 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà il programma che aprirà la nuova stagione televisiva, dopo il successo dell’edizione estiva di Filippo Bisciglia. Si andrà avanti con Chi vuol essere Milionario? di Gerry Scotti il 10 settembre, seguito dalla nuova edizione di Tu si sue vales, che inizierà sabato 12 settembre.

Domenica 13 settembre andrà in onda Live – Non è la D’Urso e sarà previsto anche un doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip, che andrà in onda il 14 e il 18 settembre.





Per quanto riguarda Italia 1, la nuova stagione televisiva partirà il 25 agosto con Lincoln Rhyme, tratta dal romanzo Il collezionista di ossa, che proseguirà fino al 22 settembre.

Il 20 agosto ripartirà Chicago Med, che andrà in onda fino a giovedì 1 ottobre. L’11 settembre inizierà Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo, mentre Le Iene slittano fino al 6 ottobre. Per quanto riguarda gli approfondimenti di Rete 4, la nuova stagione inizierà il 31 agosto con Quarta Repubblica. Martedì 8 settembre inizierà Fuori Dal Coro, seguito da Diritto e Rovescio giovedì 10 e Quarto Grado venerdì 11.