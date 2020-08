Caterina Balivo, le vacanze italiane della conduttrice

Vacanze all'insegna della spensieratezza per Caterina Balivo. Tutti i posti da sogno dove si sono recati lei e la sua famiglia.

Dopo l’addio a Vieni da Me Caterina Balivo si è concessa un periodo di meritato riposo con la famiglia e gli affetti di sempre: dalla Toscana alle Egadi, in Sicilia (dove si è svolto il matrimonio di sua sorella, Sarah), passando per la sua adorata Campania.

Caterina Balivo: le vacanze

Caterina Balivo è più bella che mai e si sta godendo un’estate all’insegna della spensieratezza e del relax dopo un anno decisamente difficile. Oltre all’addio a Vieni da Me la conduttrice non ha nascosto di essere in ansia per l’emergenza Coronavirus, e addirittura ha confessato che lei e suo marito Guido Maria Brera avrebbero scelto di dormire in case separate per scongiurare un eventuale contagio.

Oggi la famiglia sembra aver ritrovato la serenità: dopo una tappa in Toscana sono volati tutti e quattro alla volta di Favignana, in Sicilia, dove si è svolto il matrimonio della sorella della conduttrice, Sarah. A seguire poi, la famiglia si è recata in Campania.

Insieme alla conduttrice sono sempre presenti i due figli Cosa e Guido Alberto, protagonisti di molti dei suoi video sui social. In costume da bagno e con le sue mise estive Caterina Balivo ha fatto il pieno di like, e dopo Vieni da Me ha continuato a sedurre i fan grazie alla sua forma fisica da urlo.

La conduttrice non ha ancora svelato quali saranno i suoi prossimi programmi nel piccolo schermo, ma ha assicurato che dopo un periodo di stop cercherà sicuramente un nuovo progetto in grado di darle soddisfazione, e per il momento si gode le sue meritate vacanze in giro per l’Italia.