La stupenda Elisabetta Canalis fa perdere la testa ai fan con un costume praticamente trasparente.

Con un provocante costume da bagno Elisabetta Canalis ha infiammato i social ottenendo il pieno di like. La modella, famosa in Italia e all’estero per la sua bellezza, ha incantato i fan con le sue curve mozzafiato.

Elisabetta Canalis, il costume trasparente

Elisabetta Canalis sa bene come ottenere il pieno di like via social: stavolta l’ex velina si è mostrata con un costume da bagno che lasciava ben poco spazio all’immaginazione, e infatti sui social i fan non hanno perso occasione per riempire di complimenti lo scatto. Elisabetta Canalis si trova ad Alghero con la sua famiglia, dove sta trascorrendo un periodo di meritato riposo e di relax dopo i mesi di lock down per l’emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi l’ex velina ha usato i suoi canali social per denunciare un atto vandalico nei suoi confronti: un gruppo di ragazzi – a suo dire ubriachi – avrebbe lanciato la sua bicicletta e quella del marito Brian Perri da una scogliera.

La Canalis e suo marito si sono recati ad Alghero per le vacanze estive in compagnia della figlia, la piccola Skyler Eva, che ormai da quasi 6 mesi non vedeva i nonni e gli zii (l’ex velina è originaria di Sassari, in Sardegna). Sempre in Sardegna la famiglia Canalis-Perri ha deciso di adottare un cucciolo rimasto senza famiglia e che l’ex velina ha fatto sapere che andrà vivere con loro, nella lussuosa villa di Los Angeles dove lei e il marito risiedono.