Manila Nazzaro ha rivelato i dettagli su come avrebbe conosciuto Lorenzo Amoruso, l'uomo che ha conquistato il suo cuore.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono usciti indenni da Temptation Island 2020 e ora sognano di andare a vivere in una casa tutta per loro (e per i due figli di lei, nati dal precedente matrimonio con Francesco Cozza) e un figlio.

La Nazzaro ha rivelato i dettagli su come avrebbe conosciuto il calciatore.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: la chat

In tanti si sono chiesti come si siano conosciuti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e a rivelarlo è stata la stessa conduttrice. A quanto pare i due si sarebbero scritti via Twitter e Manila Nazzaro ha aspettato diverso tempo prima che il calciatore si decidesse a chiederle un appuntamento: “Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme.

Ero in fase di separazione dal mio ex marito, avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”, ha rivelato l’ex Miss.





Oggi lei e Lorenzo sono più uniti che mai e sognano di prendere un appartamento più grande a Roma dove andare a vivere insieme.

Lui, a detta della conduttrice, è bravissimo con i suoi figli e infatti se dovesse arrivare anche un altro bambino sarebbe il coronamento del loro amore. Manila Nazzaro ha rivelato che prima di diventare calciatore Lorenzo Amoruso era insegnante, e che infatti sarebbe bravissimo a seguire i suoi figli con i compiti: “Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e lui non è il padre dei miei figli”, ha affermato la conduttrice.

Manila Nazzaro ha divorziato dall’ex marito Francesco Cozza nel 2017, quando ha scoperto che lui aveva un’altra famiglia segreta.