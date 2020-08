Un angosciante appello di Romina Power è apparso nelle scorse ore su Instagram, dove l'artista ha palesato un dolore immenso con una preghiera

Sempre molto attiva sui social, Romina Power sta attraversando un periodo non facile della sua vita. Dopo la separazione ormai ufficiale dall’ex compagno, l’artista è finita al centro del gossip per via di un altro presunto flirt, subito smentito da lei stessa.

Sopraffatta poi dal dolore per la perdita della sorella Taryn, ora a sconvolgerla di nuovo emotivamente è giunta anche la tremenda notizia delle due esplosioni a Beirut, in Libano.

Visualizza questo post su Instagram 🙏preghiamo per Beirut Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:56 PDT

Romina Power: l’angoscia sui social

Per fortuna Romina Power non aveva parenti o amici nel luogo preciso degli scoppi, ma la vicenda ha chiaramente stravolto tutti.

A livello di gravità, c’è chi l’ha paragonata al fatale 11 settembre 2001, con le immagini che hanno immortalato momenti di morte e di angoscia senza fine. Anche la cantante di origini statunitensi ha voluto pertanto unirsi alle preghiere per questo terribile accadimento, di cui tuttora non si conoscono ancora perfettamente le cause.

Proprio nelle scorse ore è esplosa la rabbia dei libanesi, piegati non solo dalla devastazione recente ma anche da una grave crisi economica.

La Bbc ha dato notizie di scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, che hanno dovuto usare i lacrimogeni contro decine di dimostranti vicino al Parlamento, nel cuore della città martoriata.





L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha condiviso sul suo profilo social un pensiero per tutte le vittime dell’immane tragedia.

La donna ha pubblicato nello specifico una foto dove si vede in primo piano una bandiera del Libano. A corredo del post, ha infine voluto scrivere delle semplici quanto sentite parole: “Preghiamo per Beirut”.