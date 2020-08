Vincenzo Ferrara è un secondo "papà" per i figli di Tina Cipollari. Le foto della famiglia, più unita che mai.

Tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non è in corso nessuna crisi: dopo la smentita dell’opinionista i due sono stati paparazzati insieme in un ristorante di Firenze, e sembra che il fidanzato della Cipollari abbia un ottimo rapporto anche con i figli di lei.

Tina Cipollari e Vincenzo a pranzo con i figli

Neanche una nuvola sull’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: i due sono stati paparazzati insieme durante un pranzo a Firenze e il ristoratore fiorentino abbracciava affettuosamente uno dei due figli che Tina Cipollari ha avuto dal suo precedente matrimonio (quello con Kikò Nalli). Nei giorni scorsi le voci su una presunta crisi si erano fatte sempre più insistenti, tant’è che la stessa opinionista aveva deciso di smentirle via social con un duro sfogo: “Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi.

Vergognatevi! Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia. (…) Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo”, aveva affermato.





A quanto pare le foto testimoniano quanto da lei affermato: i suoi ragazzi sono affezionati a Vincenzo, che oggi è a tutti gli effetti il nuovo compagno di vita della loro mamma. Insieme al rumor sulla crisi si era vociferato anche che Tina stesse provando a riavvicinarsi al suo ex marito, Kikò Nalli, tornato ad essere single dopo la fine della relazione con Ambra Lombardo.

A quanto pare anche questo rumor non sarebbe autentico e oggi l’opinionista è intenzionata a portare avanti solamente il suo rapporto con Vincenzo.