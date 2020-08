Una nuova fotografia postata da Antonino Cannavacciulo mostra come lo chef sia dimagrito ancora.

Dopo aver affermato di aver perso 29 chili passando da un peso di 155 ad no di 126, Antonino Cannavacciuolo è dimagrito ancora. A dimostrarlo uno scatto da lui condiviso sul proprio profilo Instagram mentre gioca insieme al figlio Andrea.

Antonino Cannavacciuolo dimagrito

Lo chef aveva già avuto modo di far notare il suo dimagrimento durante la quarantena imposta dall’emergenza coronavirus. In tale periodo aveva infatti postato diverse fotografie sia sue che dei piatti della tradizione, fornendo ogni sabato una ricetta per renderli speciali. Dal ragù napoletano alla pastiera, erano stati moltissimi i cibi della cucina italiana per preparare i quali aveva fornito le chiavi.

In occasione del suo compleanno aveva poi condiviso un video che lo immortalava mentre faceva la pizza insieme al figlio.

Già qui si era notata la diversa forma fisica, ottenuta non con una dieta ma tramite attività fisica. Cannavacciuolo aveva infatti raccontato di non essere intervenuto tanto sul cibo quanto sugli allenamenti: “Faccio pesi e camminata a passo svelto di mattina. Poi ogni tre mesi, anche quattro, se ne va un chilo“.

Ma a evidenziare come il suo dimagrimento stia continuando è un’altra immagine che lo ritrae intento a giocare con Andrea.

Pur conservando un fisico imponente, complice anche la sua altezza, il peso si rivela ancora ridimensionato.

Visualizza questo post su Instagram 🧸❤️ Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) in data: 4 Ago 2020 alle ore 5:52 PDT

Tanti i seguaci che glielo hanno infatti fatto notare, facendogli i complimenti, chiedendogli quali siano i suoi segreti e incitandolo a non mollare.