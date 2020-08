Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 agosto 2020

Amore e lavoro: Fox spiega come evolveranno questi parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 10 al 16 agosto 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale di Fox dal 10 al 16 agosto 2020

Ottima settimana per quasi tutti i segni: Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sono tutti quotati con cinque punti.

Bene anche per i restanti Ariete e Toro quotati rispettivamente con tre e quattro stelle.

Ariete

É possibile ritrovare un amore ma bisogna capire se il riavvicinamento con il proprio partner riesca a cancellare i vecchi rancori. Nei rapporti c’è voglia di maggiori certezze ma bisogna evitare di creare troppi problemi.

Toro

Per qualcuno è arrivata la settimana giusta per dichiararsi, anche perché Venere è in transito favorevole e la Luna sarà nel proprio segno zodiacale lunedì prossimo.

Ora che il periodo di difficoltà è alle spalle può nascere qualcosa di nuovo.

Gemelli

Le relazioni che nascono adesso valgono molto e la speranza è che i nati sotto questo segno abbiano già fatto un incontro speciale agli inizi della primavera. Qualche coppia potrà fare grandi progetti in vista del futuro.

Cancro

Venere è ancora nel segno e i sentimenti, fino alla fine di agosto, saranno più carichi di passione. Le coppie consolidate che possono contare su un amore forte potrebbero mettere in cantiere progetti importanti.

Leone

Arriva una grande carica grazie all’aiuto di un cielo favorevole. Dato che a settembre Venere sarà nel segno, gli incontri fatti in questo periodo dell’anno possono portare lontano. Quanto ala vita professionale, chi deve fare richieste è bene che lo faccia perché questo sembra essere il periodo ideale.

Vergine

Sul fronte sentimenti si iniziano a vedere dei miglioramenti rispetto al mese di luglio. Sul fronte lavorativo si consiglia di puntare le proprie risorse migliori grazie al fatto che Giove e Saturno sono favorevoli.

Bilancia

Il consiglio è quello di vivere l’amore alla giornata, altrimenti si rischia di essere sempre piuttosto scontenti e nervosi. Nel fine settimana è bene evitare qualsiasi tipo di tensione non toccando decisioni che nell’ultimo periodo possono aver generato attrito nella coppia.

Scorpione

La settimana può veder nascere emozioni importanti grazie al nuovo transito di Venere favorevole. Anche per le coppie, se si hanno basi solide è finalmente arrivato il periodo per iniziare a pensare ai progetti futuri.

Sagittario

Il Sole è favorevole e c’è anche Marte che stimola i sentimenti: rispetto agli inizi della primavera è tornato vivo l’interesse per l’amore, oppure semplicemente ci sono più occasioni per fare nuovi incontri. Fortunatamente Venere è in aspetto neutrale.

Capricorno

Le recenti conoscenze possono permettere la nascita di nuovi amori e altri interessi potranno svilupparsi a partire da settembre. Attenzione soltanto a persone lontane, già impegnate oppure dal passato poco chiaro.

Acquario

Le occasioni per mettersi in mostra stanno per arrivare, anche perché a fine anno inizieranno le gradi presenze nel segno. Si tratta dunque di un periodo giusto per valutare le proprie capacità, no n senza dimenticarsi di curare con attenzione il settore finanze.

Pesci

Venere aiuta a vivere i nuovi incontri con maggiore trasporto e fiducia: entro la fine di questo mese potrebbe nascere un amore, soprattutto in chi ha il cuore libero da pregiudizi e ostilità. Importante sfruttare la giornata di lunedì in cui la Luna sarà nel segno.