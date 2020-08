Paola Di Benedetto in bikini: la foto conquista il web

Paola Di Benedetto ha condiviso una sua foto in bikini e ha conquistato il web.

Paola Di Benedetto ha condiviso una foto in bikini che ha fatto sognare i fan. La vincitrice del Grande Fratello Vip sembra una vera e propria Sirenetta ed è riuscita ancora una volta a conquistare il web, sfoggiando un fisico davvero perfetto.

Dopo la vittoria al GF Vip ha affrontato un periodo particolare, visto che è dovuta tornare a casa in pieno lockdown. La ragazza si sta godendo una vacanza in Sardegna, dove è stata per la prima volta.

Visualizza questo post su Instagram La mia prima volta qui in Sardegna 🧜🏻‍♀️🌊 Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 7 Ago 2020 alle ore 11:22 PDT

Paola Di Benedetto in bikini

La sirenetta Paola Di Benedetto, molto amica di Giulia Salemi, sta facendo innamorare tutti i suoi follower. Lo scatto al mare, seduta su uno scoglio, sta ottenendo un successo incredibile. I commenti che sono arrivati sono tutti positivi e ricchi di complimenti. L’ex Madre Natura ha mostrato il suo fisico perfetto e la sua bellezza e ovviamente nulla di tutto questo è passato inosservato. La ragazza si sta godendo una splendida vacanza in Sardegna, in compagnia del fidanzato Federico Rossi.

I due sono sempre più innamorati.





Paola Di Benedetto sembra davvero molto felice ed innamorata. Il tempo trascorso con Federico Rossi viene costantemente immortalato e condiviso con i fan. Il loro amore è sempre più forte, anche se in passato hanno dovuto affrontare non pochi ostacoli.

I fan desiderano vederli sull’altare, ma per il momento la coppia frena. Sono ancora molto giovani e vogliono godersi completamente questa loro relazione meravigliosa, che li rende così felici. In occasione del secondo anniversario Federico ha scritto su Instagram: “2 anni di noi. Potrei scriverci un libro su questi due ragazzi…ma per ora mi limito a viverli, con sempre più curiosità e desiderio“. La fidanzata ha risposto: “Un libro? Un’enciclopedia vorrai dire“.