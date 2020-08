Chi è Roberta Sinopoli, moglie di Marchisio: star del tennis

Roberta Sinopoli è la moglie dell'ex calciatore Claudio Marchisio, ma è stata anche una star del tennis.

Chi è Roberta Sinopoli? La donna è la moglie dell’ex calciatore Claudio Marchisio, ma un tempo è stata una vera star del tennis. Una bellissima donna bionda che non ha aspirazioni verso il mondo dello spettacolo, ma ama tutelare la sua privacy e stare accanto all’uomo che ama.

Questo nonostante nel suo passato ci sia una grande passione e un grande talento per il tennis, che ha deciso di mettere da parte. Roberta era una vera amante dello sport ed era una giovane stella del tennis.

Chi è Roberta Sinopoli

Roberta Sinopoli è nata il 15 Novembre 1985 ed è sempre stata una ragazza molto brillante e una grande appassionata di sport. Quando era più giovane era una vera e propria stella del tennis ed era stata selezionata per la Nazionale Under 16.

Dopo diversi anni di agonismo, però, ha deciso di mettere via la racchetta e dedicarsi a nuove passioni. Da diverso tempo gestire un ristorante a Torino, dove vive insieme alla sua famiglia. In una discoteca, tanti anni fa, ha conosciuto Claudio Marchisio e con lui ha iniziato una meravigliosa storia d’amore. La donna ha voluto dedicare tutto il suo tempo a fare la mamma.

Lei e Claudio, che sono stati rapinati, si sono conosciuti che lei aveva solo 19 anni. Lui era già conosciuto per il suo talento di calciatore, che aveva mostrato nella primavera della Juventus, ma a lei si era presentato come un normale studente universitario. Marchisio l’ha corteggiata per sei lunghi mesi, ma poi lei ha ceduto. I due hanno vissuto e continuano a vivere una storia d’amore davvero stupenda.

Si sono sposati nel 2008 e hanno avuto due figli: Davide, nato nel 2009, e. Leonardo, nato nel 2012.