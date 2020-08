Alessandra Amoroso infiamma Instagram con lo scatto in bikini.

La cantante dell’estate è certamente Alessandra Amoroso. L’ex vincitrice del programma di Maria De Filippi vanta più di dieci anni di carriera e, anno dopo anno, l’affetto dei fan cresce sempre di qui. Alessandra, insieme ai Boomdabash ha regalato Karaoke, il tormentone più ascoltato di quella che è, a tutti gli effetti, una delle estati più difficili e complicate per il Bel Paese.

La salentina, mai come adesso, è sulla cresta dell’onda e trova sempre come far parlare di se. Nessuno scandalo e gossip. La vita personale è sempre lasciata fuori dal mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, però, i fan di Alessandra sono impazziti su Instagram per la foto che ha pubblicato. La cantante, infatti, appare in costume. Indossa un bikini che mette in mostra il suo fisico pazzesco e atletico.

Lo scatto bollente di Alessandra Amoroso

Inevitabilmente, in davvero pochissimi minuti, lo scatto è diventato virale. Ha conquistato like e commenti da parte dei fan più accaniti e non. Nello scatto, Alessandra appare nel suo giardino con le gambe conserte. È coperta solo da un bikini color carne che mette in evidenza la sua fisicità e una silhouette mai mostrate prima.

In testa ha un piccolo cappello, probabilmente per coprire il volto dal sole. Tantissimi i commenti di apprezzamento per il suo corpo. “Sei sempre bona”, ha scritto un utente sotto il post. “Sei bellissima… tra poco è il tuo compleanno”, ha commentato un altro. Insomma, non bastava il caldo. Ci ha pensato Alessandra Amoroso ad infuocare le temperature dei suoi fan.