Antonio Banderas è risultato positivo al coronavirus: ad annunciarlo è stato lui stesso nel giorno del suo sessantesimo compleanno.

È un compleanno poco speciale quello in cui Antonio Banderas festeggia i suoi 60 anni: l’attore, regista e produttore spagnolo ha infatti fatto sapere di essere risultato positivo al coronavirus. Banderas ha annunciato la notizia sui propri profili social pubblicando una fotografia di se stesso bambino, accompagnata da un breve messaggio in cui afferma di essere per ora solo leggermente spossato ma fiducioso di un pronto recupero delle sue condizioni di salute.





Coronavirus, positivo Antonio Banderas

Banderas ha voluto rendere pubblica la notizia sui suoi profili ufficiali nel primo pomeriggio del 10 agosto, specificando di sentirsi bene e di non aver riscontrato finora particolari sintomi: “Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno dopo la quarantena dopo essere risultato positivo alla malattia COVID-19 , causata dal coronavirus.

Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso che mi riprenderò il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permetteranno di superare il processo infettivo che soffro e che sta colpendo tante persone in tutto il pianeta”.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Nel suo messaggio, l’attore spagnolo feticcio del regista Pedro Almodovar precisa inoltre che trascorrerà la convalescenza riflettendo sui suoi primi sessant’anni di vita: “Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti, a cui arrivo pieno di desiderio ed entusiasmo. Un forte abbraccio a tutti, Antonio Banderas”.