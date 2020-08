Mentre era in vacanza alle isole Tremiti, Andrea Bocelli si è esibito in un breve concerto improvvisato senza però indossare la mascherina.

È durato solo pochi minuti il concerto che Andrea Bocelli ha improvvisato chitarra in mano mentre era in vacanza alle isole Tremiti, esibendosi al fianco delle “Mulieres Garganiche” (gruppo di sole donne impegnato a divulgare la tradizione musicale garganica). Un’occasione più unica che rara per vedere all’opera uno dei più grandi artisti italiani, ma che al contempo non ha mancato di suscitare alcune polemiche per il fatto che Bocelli fosse senza mascherina e non abbia rispettato il distanziamento sociale.





Concerto improvvisato di Bocelli alle Tremiti

Le immagini della breve esibizione per le vie dell’arcipelago pugliese hanno immediatamente fatto il giro di internet, soprattutto perché mostrano il cantante toscano non indossare nessun dispositivo di protezione individuale né tantomeno mantenere l’adeguata distanza di sicurezza dalle altre persone presenti.

Un atteggiamento che non fa altro che rinfocolare le polemiche emerse dopo la partecipazione di Bocelli al convegno sul coronavirus organizzato presso il Senato lo scorso 26 luglio, dove lo stesso artista si era lasciato andare a commenti che in molti hanno classificato come apertamente negazionisti.

Il cantante aveva infatti affermato di essersi sentito umiliato e offeso dal lockdown, confessando inoltre: “Di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto, né salutare rimanere in casa”, oltre ad “Aver speso dubbi sulla pandemia” non avendo a suo dire mai visto nessuno finire in terapia intensiva a causa del coronavirus.