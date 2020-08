Carolina Stramare ha condiviso una foto in bikini che ha incantato il web.

Carolina Stramare ha condiviso una foto in bikini e sembra una vera Sirenetta in barca. La ragazza è diventata Miss Italia nel 2019 e la sua bellezza è evidente a tutti. Carolina è originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, ed è nata nel 199.

Ha ottenuto un successo davvero incredibile dopo essere stata incoronata come la più bella d’Italia dopo Carlotta Maggiorana. Prima aveva iniziato a partecipare a qualche sfilata.

Visualizza questo post su Instagram Come vorrei … Un post condiviso da 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@carolinastramare_) in data: 8 Ago 2020 alle ore 6:52 PDT

Carolina Stramare in bikini

Carolina Stramare, il cui nome era stato associato ad Eros Ramazzotti, è diventata Miss Italia nel 2019.

In realtà, era stata esclusa dalle 10 finaliste scelte dal pubblico, ma la giuria di qualità ha capito che la sua bellezza era unica. Il pubblico alla fine si è pentito e ha deciso di incoronarla come reginetta di bellezza. A distanza di diversi mesi dal concorso, Carolina Stramare è sempre più bella e affascinante. Il suo profilo Instagram è molto seguito e ogni suo scatto riceve tantissimi apprezzamenti. Un’ulteriore conferma di quanto il pubblico apprezza la sua bellezza.





Una delle ultime foto pubblicate la ritrae come una Sirenetta in barca in mezzo al mare vicino all’Isola Gallinara, in Liguria. La ragazza indossa un bikini e mostra un fisico davvero perfetto e un viso bellissimo. L’immagine ha ottenuto un grande successo e ha ottenuto moltissimi like e commenti.

La ragazza riesce ad incantare il web ad ogni scatto pubblicato e i suoi follower aspettano con ansia ogni nuova foto. Dopo il successo al concorso di bellezza sta continuando a farsi apprezzare anche sui social network.