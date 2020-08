Le Donatella al mare: primi momenti in spiaggia per Nicole

I primi giorni di mare per la piccola Nicole insieme alle Donatella.

Le Donatella sono andate al mare e hanno mostrato per la prima volta la spiaggia alla piccola Nicole. Hanno scelto Milano Marittima come meta delle loro vacanze e la bambina è serena e felice in compagnia della mamma e della zia, che la coccolano e la viziano.

Nicole è nata due mesi fa ed ora è arrivato il momento di farle conoscere il mare, senza mai dimenticare di aggiornare i follower.

Le Donatella al mare

Momento di coccole, sole e relax per le Donatella e la piccola Nicole.

Sui social network stanno condividendo ogni momento della loro giornata e sono tutte e tre bellissime. Silvia e Giulia sono sempre state inseparabili, ma ora, con l’arrivo di Nicole, lo sono ancora di più. Silvia Provvedi è diventata mamma il 18 Giugno e pochi giorni dopo è rimasta sola perché il compagno Giorgio De Stefano è stato arrestato. Anche la sorella Giulia sta attraversando un momento particolare, visto che la sua storia con Pierluigi Gollini è finita.





Le gemelle trascorrono il tempo insieme e non perdono mai il sorriso. Silvia è una mamma molto tenera e Giulia è una zia davvero meravigliosa. A due mesi dal parto la Provvedi è in splendida forma e sono entrambe sempre più belle. Il loro legame è davvero stupendo e molto forte.

La piccola Nicole ha unito ancora di più le due donne ed è come se avesse la fortuna di avere due mamme. Impossibile non sorridere di fronte ai loro scatti così pieni d’amore.