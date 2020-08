Giulia De Lellis e Andrea sono ufficialmente in crisi: lei era assente al matrimonio della cugina del dj.

Le notizie sulla maretta tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sempre più insistenti, e oltre alle parole dette dall’influenzar a conferma della crisi sembra che a confermarla vi sia anche la sua assenza al matrimonio della cugina del Dj.

Andrea Damante: il matrimonio della cugina

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ufficialmente in crisi: a confermare le voci in merito è stata la stessa influencer, via social, poi c’è stato il matrimonio della cugina del Dj (a cui lui si è recato insieme a un amico, ma senza la fidanzata). Andrea e Giulia sono tornati insieme dopo un anno di separazione durante il lock down per l’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi, quando hanno iniziato a diffondersi le voci sulla presunta cristi, lei ha confermato che si tratterebbe “di un periodo complicato“.

Dopo la quarantena trascorsa insieme a Pomezia nella casa di lei, Giulia aveva raggiunto il fidanzato dopo il lock down nella sua casa a Milano e lì avevano adottato insieme il cucciolo Tommaso Kowalski (già star dei social).

Per il momento l’influencer e il dj non hanno fornito ulteriori dettagli riguardanti la presunta crisi, e sui social i loro ammiratori sperano che la vicenda si risolva il prima possibile. Nonostante i due si siano lasciati con grande clamore nel 2019 (lei ha anche dedicato alla vicenda il libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza) dopo il ritorno di fiamma tutto sembrava procedere liscio come l’olio, e addirittura si vociferava che presto i due avrebbero potuto convolare a nozze.