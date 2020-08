Tragica perdita per Carlo Conti: il conduttore ha annunciato la scomparsa del suo amico famoso nella radiofonica italiana.

Carlo Conti ha annunciato via social la tragica scomparsa di un amico a lui caro: si tratta di Dj Vincent, alias Vincenzo Pota, dj radiofonico molto noto nella scena fiorentina.

Carlo Conti: il lutto

Con un messaggio via social Carlo Conti ha annunciato la scomparsa di Vincenzo Pota, alias Dj Vincent, noto per aver condotto Lady Radio e la storica Radio One.

“Oggi se n’è andato un pezzo di storia delle radio libere fiorentine. Un grande uomo, un grande dj , un grande esperto musicale. La sua “discomania”

sarà sempre con noi”, ha scritto Carlo Conti nel suo post via social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 9 Ago 2020 alle ore 7:06 PDT





Al suo messaggio di cordoglio si sono uniti i suoi due colleghi e amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, che hanno espresso il loro affetto nei confronti del dj scomparso. Pota aveva esordito giovanissimo nel mondo della radio, e da sempre era un grande appassionato di musica (nel 1969 il suo esordio come disk jokey). Le cause della sua scomparsa non sono state rese note anche se sembra che siano legate a problemi di salute.

I colleghi di Lady Radio attraverso i social hanno fatto sapere: “Abbiamo seguito con apprensione e preoccupazione questi ultimi giorni nella speranza di notizie positive sulla sua salute, che purtroppo non sono arrivate. Per tutti noi quella di oggi è una giornata tristissima.”