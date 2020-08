Come sempre Miriam Leone ha sedotto i fan con uno scatto a dir poco da capogiro del suo fisico perfetto.

Miriam Leone ha conquistato i fan dei social con un seducente scatto in posa da “sirenetta” sugli scogli, al mare. L’attrice, che ha fatto il pieno di like con il suo scatto sensuale, come sempre mantiene la propria privacy e non è chiaro se sia partita per le vacanze estive in compagnia della sua nuova fiamma.

Miriam Leone: lo scatto sensuale

La bellezza di Miriam Leone è nota a tutti e non a caso in passato le ha permesso di conquistare il titolo di Miss Italia. Sui social l’attrice ha fatto il pieno di like in posa da “sirenetta” con un vestito aderente dalla profonda scollatura. In tanti hanno commentato l’immagine facendole i complimenti per il suo fisico perfetto e per la sua straordinaria bellezza al naturale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 8 Ago 2020 alle ore 9:45 PDT

L’attrice è sempre molto riservata per quanto riguarda la propria vita privata, e al momento non è chiaro se sia partita per le vacanze estive con quella che si vocifera essere la sua nuova fiamma: il musicista Paolo Cerullo. Negli scorsi mesi si era vociferato che i due fossero intenzionati a convolare a nozze, ma la voce non ha trovato conferme.

Miriam Leone è stata a lungo legata a Boosta, alias Davide Dileo dei Subsonica: la storia si è conclusa in un nulla di fatto e l’attrice ha ammesso apertamente di aver sofferto molto per quella rottura. Con Paolo Cerullo sarebbe stata avvistata una prima volta agli inizi del 2020, ma da allora l’attrice ha preferito vivere la liaison lontana da tutto e da tutti, senza rivelare alcun dettaglio ai fan.