Monica Leofreddi in costume su Instagram, in perfetta forma fisica.

Monica Leofreddi ha condiviso una foto in costume durante la sua bellissima vacanza in Sardegna con la famiglia. Sono rimasti tutti incantati per la perfetta forma fisica della conduttrice, che si sta godendo il mare e il sole insieme alle persone più importanti della sua vita, ovvero il marito Gianluca e i figli Ricky e Bea.

La felicità della donna traspare da ogni scatto ma a colpire di più è stato il suo fisico perfetto.

Monica Leofreddi in costume

Sono tante le foto che sta condividendo Monica Leofreddi sul suo profilo Instagram. Molte di queste, come quella del bacio tra lei e il marito, le stanno scattando i suoi figli.

La conduttrice è molto serena durante la vacanza, lontana dal dispiacere di non essere più riuscita ad avere un posto speciale in Rai, nonostante la gavetta. Lei stessa ne aveva parlato con Pierluigi Diaco a Io e Te, nella speranza di avere nuovi progetti lavorativi in futuro. Per il momento si gode questa meravigliosa vacanza in famiglia.

“Cerco di riempirli d’amore, di regalare ricordi, emozioni. Il vero patrimonio che si può lasciare ad un figlio sono i ricordi del tempo passato insieme, degli attimi condivisi, gli scherzi, le risate e gli infiniti discorsi sulla vita che ora provocano solo “uffa mamma” ma che domani saranno le loro fondamenta. Vi amo” ha scritto la Leofreddi, che aveva criticato Diletta Leotta, sul suo profilo Instagram. Una mamma speciale e soprattutto normale, come moltissime altre.

La sua foto in costume ha attirato tantissimi complimenti per il suo fisico stupendo.