Raffaella Fico seduce i fan dei social con il suo prorompente lato B: lo scatto da urlo.

Raffaella Fico sta trascorrendo l’estate 2020 all’insegna dell’amore e del relax: la showgirl ha postato sui social alcune foto del suo prorompente lato B mentre il fidanzato Giulio Fratini le spalmava la crema. Le immagini sono a dir poco da capogiro.

Raffaella Fico: il lato B e le foto

Con i suoi bikini striminziti e un perizoma che lascia poco spazio all’immaginazione, Raffaella Fico ha fatto il pieno di like sui social. La showgirl ha postato alcune stories del suo lato B in bella mostra, mentre il fidanzato Giulio Fratini le spalmava la crema. “Il mio fidanzato è differente”, ha chiosato la showgirl con fare malizioso.

Dopo la storia naufragata ad un passo dalle nozze con Alessandro Moggi e dopo la più discussa liaison con Mario Balotelli (padre di sua figlia Pia) sembra che oggi la showgirl sia più felice che mai. A proposito del fidanzato Giulio Fratini – con cui è uscita allo scoperto solo recentemente – Raffaella Fico ha dichiarato: “Sono felice lui ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo”.

In tanti si chiedono se tra la showgirl e il giovane imprenditore la storia proseguirà a lungo e se non diventi ancora più seria (e già in tanti sognano un bebè e i fiori d’arancio per la coppia). Per il momento i due non sembrano fare progetti di questo tipo e dopo la prima foto ufficiale si godono insieme le vacanze estive, all’insegna dell’amore.