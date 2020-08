Rosa Perrotta replica alle critiche: “Fai la mantenuta”

Rosa Perrotta al vetriolo contro chi l'ha criticata di essere una mantenuta: lo sfogo dell'influencer.

Rosa Perrotta ha replicato contro gli haters che, nei giorni scorsi, avrebbero insinuato che lei facesse la “mantenuta” con i soldi del fidanzato e promesso sposo Pietro Tartaglione, padre di suo figlio Dodo.

Rosa Perrotta: la replica

Con un duro sfogo a mezzo social Rosa Perrotta ha replicato contro coloro che le hanno dato della “mantenuta” a mezzo social.

L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha affermato che non l’avrebbe mantenuta neanche suo padre da quando ha compiuto 17 anni, e che oggi sarebbe una donna indipendente economicamente e mentalmente. Lei e Pietro Tartaglione, che si sono conosciuti al trono di Uomini e Donne, oggi sono genitori felici di uno splendido bambino (Domenico, detto Dodo).



In passato anche la sincerità dei sentimenti della coppia è stata messa in dubbio, ma Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non hanno mai dato troppo peso alle critiche e dopo l’arrivo del piccolo Domenico hanno anche affermato di essere intenzionati a convolare a nozze. “Il matrimonio è stato posticipato perché mi sono resa conto che l’avrei fatto sull’altare questo bambino”, ha dichiarato l’influencer, che durante la gravidanza ha avuto qualche problema di salute.

Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio e oggi lei, Pietro e il piccolo Dodo formano insieme una felicissima famiglia. La coppia avrà altri bebè in futuro? Per il momento i fan sono in attesa di sapere quando si sposeranno (ed è probabile che con l’emergenza Coronavirus in corso i due abbiano deciso di rimandare).