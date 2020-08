Santino Fiorillo ha fatto una confessione inedita sulla sua storia e sulla sua vita privata, rivelando quale sarebbe stato uno dei suoi mentori.

Santino Fiorillo si è confessato a cuore aperto riguardo ad amori e vita privata nel salotto tv di Pierluigi Diaco, rivelando che uno degli uomini più importanti della sua vita sarebbe nientemeno che il marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo.

Santino Fiorillo: la confessione

A sorpresa Santino Fiorillo ha rivelato a Io e te che per lui uno degli uomini più importanti della sua vita sarebbe Maurizio Costanzo, il quale lo avrebbe accolto a braccia aperta nello staff televisivo del Maurizio Costanzo show. “Mi dice sempre che lo faccio ridere e che porto il buonumore”, ha svelato Santino Fiorillo, che ha aggiunto: “Uno degli uomini più importanti della mia vita.

Mi ha accolto nello staff del Maurizio Costanzo Show, esperienza meravigliosa”.





Per quanto riguarda l’amore e la vita privata, Santino Fiorillo ha rivelato di essere single e ha anche specificato che le sue storie romantiche sarebbero tutte naufragate. “Tendo ad essere melodrammatico in amore, sto meglio da solo”, ha affermato.

Dunque nel cuore dell’opinionista al momento non ci sarebbe nessuno di speciale.

In passato Santino Fiorilli ha rivelato che ad influenzarlo di più tra i personaggi del mondo televisivo sarebbe stato il conduttore Paolo Limiti, che avrebbe seguito tutti i pomeriggi ai tempi in cui era uno studente universitario. In seguito i due si sono conosciuti a Milano e proprio Limiti lo avrebbe aiutato nella sua formazione con libri e dvd.

Oggi Santino considera come uno “zio” il celebre conduttore scomparso: “Un’altra persona che mi ha suggestionato tanto è stato Paolo Limiti: lo seguivo tutti i pomeriggi in tv quando andavo all’università. Poi l’ho conosciuto e ho frequentato casa sua a Milano fino all’ultimo”, ha dichiarato.