Sara Croce, la Bonas di Avanti un Altro, ha condiviso degli scatti in costume davvero bollenti.

Sara Croce ha condiviso uno scatto in costume e ha incantato i fan. La Bonas di Avanti un Altro è davvero esplosiva con il suo bikini e i suoi follower non sono passati dal suo profilo senza lasciare un commento. La ragazza si sta rilassando, tra una vacanza e l’altra, dopo aver lavorato al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ogni momento della sua giornata viene condiviso su Instagram con i suoi follower, che continuano ad amarla e a seguirla.

Sara Croce in costume

Sara Croce, fotografata con Gianmarco Fiory, ha davvero una bellezza esplosiva. La ragazza ha condiviso degli scatti in cui si mostra in costume, con un fisico davvero statuario e una bellezza incredibile.

Il suo corpo appare perfetto e i fan sono rimasti senza parole nel vederla in posa con un bikini rosa davvero molto rivelatore. Nell’attesa di rivederla nel ruolo di Bonas per Avanti un Altro, i follower continuano a seguirla su Instagram e ad apprezzare tutti gli scatti che condivide. La ragazza è finita spesso al centro del gossip, anche per il passato flirt con Andrea Damante, compagno di Giulia De Lellis.

Prima di arrivare ad Avanti un Altro, Sara Croce lavorava come modella e influencer. Aveva già avuto modo di conoscere Paolo Bonolis grazie ad una sua partecipazione nel programma Ciao Darwin, dove aveva ottenuto il ruolo di Madre Natura.

L’estate di Sara Croce è davvero molto calda e le sue foto mostrano delle pose da super modella, con un corpo esplosivo, che le fa conquistare il web.