Serena Rutelli cede al ritocchino, i fan: “Stavi meglio prima”

Serena Rutelli ha abusato della chirurgia plastica? La replica dell'ex gieffina dopo le critiche da parte dei fan.

Serena Rutelli, giovane figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ed ex volto del Grande Fratello, avrebbe fatto un filler rimpolpante alle labbra. I fan non hanno gradito il suo cambiamento, e non hanno mancato di farglielo notare.

Serena Rutelli: le labbra rifatte

Serena Rutelli ha abusato della chirurgia plastica? In tanti hanno notato che le labbra della giovane figlia di Rutelli sembrino più carnose, e tra i fan sui social molti non avrebbero apprezzato questo cambiamento nel suo viso. Serena non ha smentito di essersi rifatta, e a un fan che le ha chiesto via social cosa avesse fatto alla bocca ha risposto: “Non è nulla di eccessivo, grazie lo stesso”. Ovviamente non sono mancati cambiamenti negativi al suo indirizzo, e molti trovano che labbra dell’ex gieffina siano troppo “a canotto”.

Per il momento sembra che Serena non abbia dato alcun peso alle critiche e che anzi, la sua bocca le vada bene così com’è.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rutelli (@serenarutelli) in data: 6 Ago 2020 alle ore 5:49 PDT

Oggi a quanto pare Serena Rutelli è single dopo la lunga e travagliata liaison con Alessandro Prince Torresi. Nonostante lei e Torresi si siano lasciati dopo 2 anni d’amore, l’ex gieffina ha confessato di esserne ancora più innamorata che mai: “Per me non è finito l’amore, io sono innamoratissima. E non riesco a nascondere i miei sentimenti, che cosa devo fare?”, aveva confessato Serena