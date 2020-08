Chi è Stefania Bonfadelli, figlia adottiva di Franca Valeri

Stefania Bonfadelli è la figlia adottiva di Franca Valeri, grande attrice scomparsa il 9 agosto all'età di 100 anni.

Stefania Bonfadelli è la figlia adottiva di Franca Valeri, la grande attrice scomparsa il 9 agosto 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni. La Bonfadelli è un soprano ed è stata adottata dall’attrice in età adulta. Nonostante questo il loro legame è sempre stato molto forte, tanto da definirsi l’una con l’altra “migliori amiche”.

Un amore sconfinato, nato in età adulta, ma cresciuto giorno dopo giorno.

Stefania Bonfadelli, figlia di Franca Valeri

Stefania Bonfadelli è nata nel 1967 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Ha iniziato ad intraprendere la carriera musicale a soli 8 anni, grazie allo studio costante del pianoforte. A 14 anni ha deciso di iniziare a studiare anche canto, con una grande dedizione che l’ha portata ad avere molte esperienze anche all’estero, come a Vienna e Parigi.

La carriera di Stefania Bonfadelli è decollata e sono tanti i lavori a cui ha preso parte, con un talento davvero unico nel suo genere. La donna ha fondato l’Accademia Musicale Jacopo Foroni nella sua città natale e è stata premiata molte volte per il suo talento, che l’ha portata anche alla regia di diverse opere liriche.

Oggi lavora come docente presso l’Accademia per l’Opera a Verona, dove insegna regia, e l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Franca Valeri era la sua mamma adottiva e, anche se molto riservata sulla sua vita privata, aveva parlato molto di Stefania in un’intervista per Panorama, dove l’aveva definita la sua migliore amica. La donna aveva definito sua figlia come un vero e proprio “prodigio”.