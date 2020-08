Vincitrice Amici 2003: com’è diventata e cosa fa?

La vincitrice di Amici 2003 continua la sua carriera nel mondo della musica.

La vincitrice di Amici 2003, seconda edizione del talent show di Maria De Filippi, è stata Giulia Ottonello. Quella è stata la prima edizione con il nome che è rimasto per sempre, ovvero Amici di Maria De Filippi, visto che l’anno precedente si chiamava Saranno Famosi.

Con la sua voce Giulia aveva conquistato il pubblico ed era volata verso la vittoria. Anche il suo carattere era piaciuto molto ai telespettatori, che si erano molto affezionati a lei.

Vincitrice Amici 2003

Giulia Ottonello è nata a Genova nel 1984 e con il suo fisico esile e i suoi lunghi capelli si è subito fatta riconoscere come una vera artista.

Un incredibile talento come cantante, ma anche tanta bravura in qualità di attrice e ballerina. Giulia è stata un’alunna completa, in grado di ottenere ottimi risultati in qualsiasi materia. Dopo la sua partecipazione ad Amici, la Ottonello ha leggermente fatto perdere le sue tracce, ma ha continuato a lavorare nel mondo della musica e del teatro. Dubito dopo la fine del programma è stata presa dalla Sugar, come Dennis Fantina, la casa discografica di Caterina Caselli ma dopo poco tempo i rapporti sono stati interrotti.





Dopo questa esperienza Giulia Ottonello non ha avuto altri legami con le case discografiche, ma non per sua volontà. La musica, però, non l’ha mai abbandonata ed è entrata anche a far parte del mondo del teatro e dei musical.

Ha partecipato a Cantando sotto la pioggia con la Compagnia della Rancia insieme a Raffaele Paganini, poi ha lavorato anche a Cats e Frankenstein Junior. Inoltre, ha lavorato anche come doppiatrice per il film Come d’Incanto e i Muppet. Ha recitato anche nel film Fuga di Cervelli, dopo essere stata notata da Paolo Ruffini.