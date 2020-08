Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne: la conferma

Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. Questa notizia è ormai quasi una certezza, anche se manca la conferma ufficiale della redazione di Uomini e Donne. Il ragazzo è uno dei personaggi più amati e moltissimi fan vorrebbero vederlo seduto sul trono.

Maria De Filippi lo aveva puntato sin da quando era un corteggiatore di Giulia Quattrociocche e ora potrebbe realmente essere arrivata la sua grande occasione.

Alessandro Basciano è il nuovo tronista

Il profilo Instagram Uomini e Donne Classico e Over ha annunciato a gran voce che Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il pubblico è davvero felice per questa notizia, perché il ragazzo ha conquistato tutti con il suo carattere solare e i suoi modi gentili.

Basciano è stato un ottimo corteggiatore, molto apprezzato da Maria De Filippi, e ha ottenuto un grande successo anche come tentatore di Temptation Island, dove si è molto avvicinato a Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy.





Questa indiscrezione sembra essere una conferma, anche perché lo stesso Basciano ha svelato di non poter dire nulla su un’eventuale partecipazione a Uomini e Donne e questo significa sicuramente che è già stato scelto e deve mantenere il segreto.

Una nuova bellissima avventura per Basciano, che sicuramente riuscirà a trovare la donna giusta per lui. Gli altri due tronisti verranno scelti dal pubblico e si inizia a parlare di una possibile quarta tronista donna, di cui ancora non si conosce l’identità.