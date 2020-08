Il costume con ferretto più amato dalle influencer per l’estate 2020

Un costume dallo spacco vertiginoso conquista l'influencer. Il modello più amato dell'estate 2020 è quello con il ferretto a piramide.

Il costume con ferretto a piramide è senza dubbio il modello più amato dalle influencer per l’estate 2020: Chiara Ferragni e Chiara Biasi lo sfoggiano nei loro scatti social e tra i fan è un vero e proprio successo.

Il costume dell’estate 2020

L’estate 2020 è all’insegna dei bikini e quest’anno ad andare per la maggiore – complice il fatto che si tratti del modello preferito dalle influencer – è il bikini con ferretto che lascia scoperta un’ampia porzione del seno. Chiara Biasi lo ha sfoggiato durante tutte le sue vacanze in giro per l’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 1 Lug 2020 alle ore 10:57 PDT

Il modello è molto amato anche da Chiara Ferragni, che sui social non ha perso occasione per fare il pieno di like mettendolo in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 10 Ago 2020 alle ore 8:36 PDT



Anche Taylor Mega adora questo modello, e infatti su Instagram non perde occasione per mostrare ai fan le sue curve mozzafiato coperte solo dal suo striminzito bikini.



Lo stesso vale per Cecilia Rodriguez, in vacanza col fidanzato Ignazio Moser.