Elena Morali, lo sfogo: “È mio marito, andate a p*****re”

Elena Morali è andata su tutte le furie contro le presunte ammiratrici del suo promesso sposo, Luigi Mario Favoloso.

Elena Morali è in vacanza in Sardegna in compagnia di alcune amiche mentre il suo promesso sposo (con cui è convolata a nozze – non valide in Italia – a Zanzibar) Luigi Mario Favoloso si trova ancora in Italia per motivi di lavoro. La showgirl sui social si è lasciata andare ad uno sfogo di gelosia per le presunte attenzioni che sarebbero state rivolte a Favoloso da alcune ammiratrici.

Elena Morali: lo sfogo

Sui social Elena Morali ha fatto una scenata di gelosia alle presunte ammiratrici che cercherebbero di tentare il suo “quasi” marito: Luigi Mario Favoloso. I due sono convolati a nozze a Zanzibar ma la cerimonia non è valida per le leggi italiane, e dunque hanno promesso che presto convoleranno a nozze anche in Italia. Senza lesinare parolacce, Elena Morali ha scritto nel suo sfogo a mezzo social:

“Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche…credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto.

In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là, grazie.”





Negli scorsi mesi Elena Morali è stata accusata di aver architettato la relazione con Favoloso solo per ottenere visibilità (e di aver in realtà rivisto l’ex fidanzato, Daniele Di Lorenzo, accusa sempre smentita dalla showgirl). Dopo la promessa di matrimonio con rito Masai lei e Favoloso hanno assicurato che presto si sposeranno anche in Italia, ma per il momento nessuno dei due ha confermato la data dei fiori d’arancio.